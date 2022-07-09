Наследница не может получить отцовские миллионы, так как не в состоянии устроиться на работу

Клэр Браун из Маунт-Друитта (Австралия) по сути является миллионершей, вот только ситуация у 26-летней женщины сложилась более чем странная.

Скончавшийся отец Клэр оставил дочке целое состояние — 12 миллионов долларов. Но получить она их может только в том случае, если выполнит условия — найдёт работу и внесёт какой-либо полезный вклад в общество.

Однако, женщина утверждает, что с её синдромом дефицита внимания и гиперактивности она является практически инвалидом и работать не может.

Дама, которая в данный момент живёт на пособие, заявляет, что её концентрация внимания сравнима с концентрацией внимания насекомого.

О какой же тогда постоянной работе и помощи обществу может идти речь?

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    Остальные родственники в принципе с сочувствием относятся к страданиям наследницы, но в одном они непреклонны — воля покойного Криса, биржевого трейдера и отца Клэр, должна быть выполнена неукоснительно.

    Теперь немало людей интересуются планами героини этой истории, то и дело спрашивая её, собирается ли она искать работу.

    Дама отвечает весьма уклончиво, акцентируя внимание лишь на том, что она хочет получить наследство, принадлежащее ей по праву.

Опубликовано: Игнат Седов

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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