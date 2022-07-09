Наследница не может получить отцовские миллионы, так как не в состоянии устроиться на работу

Клэр Браун из Маунт-Друитта (Австралия) по сути является миллионершей, вот только ситуация у 26-летней женщины сложилась более чем странная.

Скончавшийся отец Клэр оставил дочке целое состояние — 12 миллионов долларов. Но получить она их может только в том случае, если выполнит условия — найдёт работу и внесёт какой-либо полезный вклад в общество.

Однако, женщина утверждает, что с её синдромом дефицита внимания и гиперактивности она является практически инвалидом и работать не может.

Дама, которая в данный момент живёт на пособие, заявляет, что её концентрация внимания сравнима с концентрацией внимания насекомого.

О какой же тогда постоянной работе и помощи обществу может идти речь?