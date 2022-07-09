Орангутанг, живущий в зоопарке и оказавшийся опытным курильщиком, взволновал общественность
Многие неравнодушные люди посчитали видеоролик, снятый в зоопарке Хошимина (Вьетнам), по-настоящему душераздирающим.
На кадрах мы видим орангутанга, ставшего, по мнению многих, жертвой издевательства. Животное увлечённо курило сигарету.
Более того — действовало при этом как опытный курильщик. Обезьяна не только с удовольствием затягивалась, но после ещё и деловито затушила сигарету об камни и, удостоверившись, что окурок потух, выкинула его.
Главы зоопарка ответили всем, кто выразил возмущение в связи с инцидентом, что никакие сигареты орангутангу не выдавали.
Видимо, обезьяна подобрала этот предмет, выброшенный в вольер неким посетителем (к сожалению, охранники просто не успевают следить за всеми).
Однако, после данного случая были внимательно проверены не только вольер главного героя видеоролика, но и другие вольеры. Больше сигарет, к счастью, не обнаружилось.
Опубликовано: Антон Райт
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