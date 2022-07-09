Протестующие подожгли частную резиденцию премьер-министра Шри-Ланки

9 июля радикально настроенные протестующие осуществили поджог резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

Вечером пятницы агрессивные митингующие подожгли частную резиденцию премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, который утром того же для публично заявил, что принял решение о немедленном уходе в отставку с государственного поста, поскольку так ему посоветовал местный парламент.

О состоянии здоровья и местонахождении самого Ранила Викрамасингхе, однако сообщается, что президент Шри-Ланки Готабхая Раджапакса сегодня покинул страну на самолёте, вылетев из национального аэропорта.