Протестующие подожгли частную резиденцию премьер-министра Шри-Ланки
9 июля радикально настроенные протестующие осуществили поджог резиденции премьер-министра Шри-Ланки.
Вечером пятницы агрессивные митингующие подожгли частную резиденцию премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, который утром того же для публично заявил, что принял решение о немедленном уходе в отставку с государственного поста, поскольку так ему посоветовал местный парламент.
О состоянии здоровья и местонахождении самого Ранила Викрамасингхе, однако сообщается, что президент Шри-Ланки Готабхая Раджапакса сегодня покинул страну на самолёте, вылетев из национального аэропорта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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