Донор мужчина отказался сдавать кровь из-за вопроса о его возможной беременности

Лесли Синклер сдаёт кровь вот уже более пяти десятилетий, но теперь житель Стерлинга (Шотландия) решил из принципа прекратить заниматься донорством.

Когда 66-летний мужчина приехал в очередной раз сдавать кровь, ему предложили заполнить анкету. Там были вопросы о возможных болезнях донора — и это нормально. Но один пункт поставил нашего героя в тупик. В нём спрашивалось, не был ли он беременным в течение последних шести месяцев.

Лесли не пожелал написать «нет» и просто отказался отвечать на такой вопрос — он посчитал его нелепым для мужчины в его возрасте.

Но персонал клиники заявил донору, что его не допустят к сдаче крови, если анкета не будет полностью заполнена. Так что Лесли просто сел на велосипед и уехал домой.

Мужчину злит то, что из-за какого-то глупого вопроса его кровь не получат люди, которым она необходима, но принцип есть принцип.

Нельзя задавать 66-летнему мужчине вопрос о беременности. Однако, с Лесли не согласны представители Шотландской национальной службы переливания крови.

Теперь всех доноров спрашивают о беременности из-за обязанности содействовать инклюзивности. В наше время половая принадлежность донора не всегда визуально понятна медработникам, а потому на вопрос анкеты обязательно нужно отвечать.