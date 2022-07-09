Байден потерялся в здании ЦРУ
Президент США Джо Байден не смог самостоятельно найти выход из здания штаб-квартиры ЦРУ.
В субботу, 9 июля 2022 года, телеканал Fox News сообщает, что Джо Байден после выступления в Центральном разведывательном управлении США впал в ступор, так как не мог понять где находится дверь.
Прибывая в шоке от увиденного на помощь президенту США пришли его сопровождающие, которые направили Байдена пожимать руки всем присутствующим на встрече в штаб-квартире ЦРУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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