Соседка, косившая газон, испортила чужую свадьбу

Многие женихи и невесты принимают решение провести свадьбу у себя во дворе, чтобы создать интимную семейную обстановку.

В этом случае идеальными звуками на заднем плане был бы шорох листьев на деревьях и мягкая романтическая музыка.

Но только у этих молодожёнов всё сложилось по-другому. Собравшиеся на торжество гости не слышали ни музыку, ни обмен клятвами между женихом и невестой — а всё из-за соседки, которой именно в тот момент приспичило начать косить газон.

На просьбы немного повременить дама реагировала достаточно воинственно.

Остаётся надеяться, что молодые муж с женой философски отнеслись к такой неприятности и смирились с тем, что свадьбы без накладок бывают редко.

Обсуждая странное поведение незнакомки с газонокосилкой, пользователи соцсетей назвали его неприемлемым.

Даже если у соседей существует застарелая вражда — это не причина портить такой важный день, как свадьба.

Также люди выразили надежду, что в целом праздник получился весёлым — настолько весёлым, что продлился до утра, и все собравшиеся отлично «зажгли», не давая спать несносной соседке.