Соседка, косившая газон, испортила чужую свадьбу
Многие женихи и невесты принимают решение провести свадьбу у себя во дворе, чтобы создать интимную семейную обстановку.
В этом случае идеальными звуками на заднем плане был бы шорох листьев на деревьях и мягкая романтическая музыка.
Но только у этих молодожёнов всё сложилось по-другому. Собравшиеся на торжество гости не слышали ни музыку, ни обмен клятвами между женихом и невестой — а всё из-за соседки, которой именно в тот момент приспичило начать косить газон.
На просьбы немного повременить дама реагировала достаточно воинственно.
Остаётся надеяться, что молодые муж с женой философски отнеслись к такой неприятности и смирились с тем, что свадьбы без накладок бывают редко.
Обсуждая странное поведение незнакомки с газонокосилкой, пользователи соцсетей назвали его неприемлемым.
Даже если у соседей существует застарелая вражда — это не причина портить такой важный день, как свадьба.
Также люди выразили надежду, что в целом праздник получился весёлым — настолько весёлым, что продлился до утра, и все собравшиеся отлично «зажгли», не давая спать несносной соседке.
Опубликовано: Сергей Беглов
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