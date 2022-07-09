Девочка-подросток украла и потратила деньги, отложенные на необходимую операцию для её мамы

Жительница Баодина (провинция Хэбэй, Китай) обратилась в полицию с необычным заявлением. Госпожу Цзя обокрала собственная 14-летняя дочь.

Девочка-подросток сумела привязать материнский банковский счёт к своему аккаунту в мобильной системе «WeChat», после чего приступила к такому приятному времяпрепровождению, как трата денег.

Юная воровка сильно потратилась на онлайн-игры, а также купила три мобильных телефона и некоторые другие вещи.

Всего госпожа Цзя лишилась примерно 18000 долларов, но хуже всего то, что эти деньги были отложены на операцию по исправлению выпирающего межпозвоночного диска, необходимую женщине.

Учитывая тот факт, что покупательница была несовершеннолетней, полицейским удалось помочь семейству вернуть средства, потраченные на игры. Но с остальными покупками вышла заминка.

Всего госпожа Цзя получила обратно около 9000 долларов, так что, как ни прискорбно, её операция под вопросом.

Полицейские полагают, что причиной преступления стал возраст воровки, известный своим бунтарством. Но пользователи соцсетей, узнавшие об истории, которая многих шокировала, уверены, что бессовестную девочку надо как следует покарать.

Каким бы бунтарём ни являлся подросток, он должен понимать, что такое деньги и как тяжело они достаются. Особенно если вдобавок речь идёт о здоровье родной мамы.