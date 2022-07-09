Чудак заявил, что его похитили, чтобы произвести впечатление на бывшую жену

Житель Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США), заявивший полицейским, что стал жертвой похищения, позже признался, что всё выдумал.

Изначально Луис Уманзор рассказал в полиции о том, что трое мужчин схватили его рано утром на парковке.

После этого несчастного якобы отвезли в какое-то неизвестное место, где удерживали несколько часов. А после похитители транспортировали свою жертву в местную больницу и бросили там.

Но на дальнейших допросах началась такая путаница, что чудак вынужден был сознаться — вся эта история является его фантазией.

Луис придумал похищение, чтобы произвести впечатление на свою бывшую жену и, возможно, добиться её расположения.

Какими бы романтическими ни были надежды мужчины, теперь ему придётся ответить по закону за ложное сообщение о преступлении и за дачу ложных показаний под присягой. Пока мнимая жертва похищения находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.