Девушка, которая не собирается худеть к свадьбе своей подружки, расстроила невесту

Эта невеста подошла к подготовке к свадьбе заблаговременно, но даже это не избавило её от неожиданностей, которые она считает очень неприятными.

Несколько месяцев назад дама отправилась с подругами по магазинам, чтобы выбрать платья для подружек невесты. Компания приятельниц остановила выбор на красивых нарядах определённого фасона, но увы — одной женщине платье не подошло по размеру (оно оказалось мало).

Вопрос с покупкой можно было снять с повестки, но подруга заявила, что всё равно собиралась худеть к знаменательной дате, так что за несколько месяцев она приведёт себя в порядок и влезет в платье.

Итак, невеста купила наряды, которые так всем понравились, но теперь свадьба всё ближе, и наша героиня с огорчением видит, что приятельница вовсе не худеет.

Кажется, дама даже стала ещё больше, чем была. Теперь невеста спрашивает у пользователей соцсетей, что же ей делать.

Люди же уверены, что нужно не просить советов или жаловаться, а действовать. Перво-наперво стоит откровенно поговорить с подругой и выяснить её планы насчёт похудения.

Также надо продумать запасные варианты с платьем, если вдруг купленное так и не подойдёт. Кстати, нашлось немало комментаторов, которые обвинили невесту в том, что она сама виновата, унизив подругу.

Бедная женщина отправилась на шопинг в компании худых приятельниц, так что ей не оставалось выбора, и пришлось давать обещания о том, что она сбросит вес.

Впрочем, на подобные упрёки невеста не обращает внимания, считая, что мнимые унижения дамы с лишним весом — не самая главная проблема в данной ситуации.