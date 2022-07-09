Мальчик провёл в колодце 105 часов в компании змеи и лягушки
Играя на заднем дворе своего дома, 11-летний Рахул Саху упал в колодец, и эта яма, глубина которой составляет 24 метра, надолго стала ловушкой для мальчика.
В ходе масштабной спасательной операции аварийные службы начали рыть тоннель, чтобы добраться до юного жителя Чхаттисгарха (Индия), но работы были отложены как из-за неблагоприятной погоды, так и из-за того, что во время раскопок спасатели обнаружили ядовитых змей и скорпионов.
Лишь спустя 105 часов мальчика удалось извлечь из ямы. Всё это время компанию ему составляли змея и лягушка. Кроме того, ребёнка подкармливали бананами, а также провели в колодец трубку с кислородом.
Спасённого Рахула, который испытывает проблемы с речью и плохо слышит, доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.
Врачи уверяют, что мальчик пребывает в стабильном состоянии, так что все причастные к спасательной операции, а таких людей немало, молятся за здоровье ребёнка.
Опубликовано: Игнат Ветров
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