Пятилетняя девочка опубликовала собственную книгу и стала мировой рекордсменкой

Несмотря на то, что Белле Джей Дарк всего пять лет, она уже является и писательницей, и мировой рекордсменкой.

Маленькая жительница Великобритании написала и проиллюстрировала книгу «Потерявшаяся кошка» («The Lost Cat»), которую выпустило в свет издательство «Ginger Fyre Press».

Книга разошлась тиражом более 1000 экземпляров, что являлось обязательным условием для того, чтобы мировой рекорд был засчитан.

Так что представители Книги рекордов Гиннеса официально заявили, что Белла в возрасте 5 лет и 211 дней стала самой молодой публикуемой писательницей (в номинации среди девочек).

Челси Сайм, мама Беллы, рассказала, что вся семья невероятно гордится юным дарованием. Книга «The Lost Cat», как нетрудно догадаться, повествует о кошке, которая потерялась и пришла к выводу, что не стоит выходить на улицу без мамы. Так что данное литературное произведение довольно поучительно.

Челси также намекнула, что у её дочери ещё немало идей, так что есть надежда дождаться продолжения «Потерявшейся кошки».