Спецназ РФ ликвидировал польских наёмников под Харьковом
Российский спецназ уничтожил несколько польских наёмников в Харьковской области.
Уполномоченное лицо, пожелавшее остаться анонимным, заявил ряду российских СМИ о том, что в спецназовцы РФ смогли обнаружить и ликвидировать опорный пункт польских наёмников ВСУ в районе села Долгенькое под Харьковом.
Сообщается, что в результате боевых действий были ранены шестеро и уничтожены не менее трёх бойцов, которые прибыли на Украину из Польши для участия в военной операции на стороне ВСУ за денежное вознаграждение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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