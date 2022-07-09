Российский спецназ уничтожил несколько польских наёмников в Харьковской области.

Уполномоченное лицо, пожелавшее остаться анонимным, заявил ряду российских СМИ о том, что в спецназовцы РФ смогли обнаружить и ликвидировать опорный пункт польских наёмников ВСУ в районе села Долгенькое под Харьковом.

Сообщается, что в результате боевых действий были ранены шестеро и уничтожены не менее трёх бойцов, которые прибыли на Украину из Польши для участия в военной операции на стороне ВСУ за денежное вознаграждение.