Сотрудники полиции из Индианы (США) заявили, что никогда не предугадаешь, каких только чудаков можно встретить на шоссе
На сей раз власти остановили мужчину, управлявшего довольно оригинальным транспортным средством — моторизованной тележкой из магазина «Walmart».
Это уже само по себе было странно, но эксцентричный персонаж ещё и толкал перед собой по трассе строительный бочонок (обычно используемый в качестве заграждения на дорогах и стройках).
Водителя задержали, и ему как минимум придётся ответить за кражу магазинной тележки.
Но самое интересное осталось невыясненным — полицейские отчитались о проделанной работе, но не рассказали о мотивах необычного водителя, пустившегося в столь причудливое путешествие.
Опубликовано: Игнат Правилов
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