Сотрудники полиции из Индианы (США) заявили, что никогда не предугадаешь, каких только чудаков можно встретить на шоссе

На сей раз власти остановили мужчину, управлявшего довольно оригинальным транспортным средством — моторизованной тележкой из магазина «Walmart».

Это уже само по себе было странно, но эксцентричный персонаж ещё и толкал перед собой по трассе строительный бочонок (обычно используемый в качестве заграждения на дорогах и стройках).

Водителя задержали, и ему как минимум придётся ответить за кражу магазинной тележки.

Но самое интересное осталось невыясненным — полицейские отчитались о проделанной работе, но не рассказали о мотивах необычного водителя, пустившегося в столь причудливое путешествие.