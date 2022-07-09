История, рассказанная неким пользователем соцсетей, произошла много лет назад, но вряд ли она потеряла актуальность

Семья нашего героя владела двумя домами в пригороде Чикаго (Иллинойс, США), в каждом из которых было по три квартиры. В двух жило само семейство хозяев, остальные четыре квартиры сдавались.

Кроме того, возле домов была парковка на 16 машин — конечно, арендаторы имели полное право занимать эти места.

Но, как это нередко бывает, вскоре свободные парковочные места начали привлекать внимание людей, живших в окрестностях и не имеющих к домам нашего героя никакого отношения.

Не помогли даже развешанные таблички с угрозой эвакуации. Кульминация наступила в один из канунов Нового года, когда домовладелец с негодованием увидел, что его парковка забита чужими машинами. Мстительный мужчина поступил креативно.

Воспользовавшись минусовой температурой на улице, он вооружился шлангом и щедро полил водой как саму парковку, так и автомобили, оставленные там самовольно.

Уже на следующее утро в дверь нашего героя принялись стучать и звонить разгневанные автомобилисты, увидевшие свои замороженные транспортные средства.

Оказывается, они гостили у приятеля, живущего неподалёку, и тот сказал им, что на этом месте можно спокойно парковаться.

Домовладелец не только показал всем недовольным таблички и не только объяснил правила неприкосновенности частной собственности, но и вызвал как полицию, так и эвакуаторную службу.

Так что любители занимать чужие места на парковке были оштрафованы, а их несчастные машины были отбуксированы.

Домовладелец жалеет лишь об одном — он как-то не додумался снять всё произошедшее на видео.

Об этом пожалели и пользователи интернета, которые не только посмеялись над страшной местью, но и заметили, что с видеороликом или хотя бы с фотографиями история стала бы ещё уморительнее.