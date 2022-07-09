Президент Шри-Ланки покинет свой пост 13 июля
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена сообщила о том, что Готабая Раджапакса покинет пост президента 13 июля.
9 июля нынешний президент Шри-Ланки Готабая Раджапаксу принял решение подать в отставку после волны многотысячных протестов в стране, которые закончились оккупацией резиденции президента.
Помимо действий протестующих, вклад в принятие данного решения Раджапаксу внесли и лидеры шриланкийских партий, которые единогласно требовали отставки действующего президента Шри-Ланки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Мама восьмерых детей выносила и родила собственную внучку, чтобы помочь дочери
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Молодой дятел влетел в окно и запутался в волосах домовладелицы
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров