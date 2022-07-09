Президент Шри-Ланки покинет свой пост 13 июля

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена сообщила о том, что Готабая Раджапакса покинет пост президента 13 июля.

9 июля нынешний президент Шри-Ланки Готабая Раджапаксу принял решение подать в отставку после волны многотысячных протестов в стране, которые закончились оккупацией резиденции президента.

Помимо действий протестующих, вклад в принятие данного решения Раджапаксу внесли и лидеры шриланкийских партий, которые единогласно требовали отставки действующего президента Шри-Ланки.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 