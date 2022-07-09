На надгробии умершего отца семейства написано грубое послание

Скорбя о смерти любимого человека, многие хотят помнить побольше весёлых, смешных и беззаботных моментов из жизни усопшего.

Вот и семейство Оуэнс из Айовы (США), потеряв любимого Стивена (для родственников он был сыном, братом, отцом, дядей и кузеном), решило, что стоит отдать дань уважения покойному в несколько скандальной манере.

Весельчак при жизни обожал употреблять грубую фразу «F*** off», делая это в шутливой форме.

Родственники решили, что будет трогательно, если отец семейства и на том свете вспомнит своё любимое ругательство. Поэтому если прочитать памятное послание на надгробии Стивена, то можно увидеть, как заглавные буквы складываются в ту самую фразу, которую не принято произносить в приличном обществе.

Правда, теперь у детей покойного возникли проблемы с администрацией кладбища. Хотя дочка и сын Стивена уверяют, что не желали никого обидеть, им было заявлено, что подобные шуточки неприемлемы для места, где люди находят последний приют.

Пока остаётся неизвестным, позволят ли родным Стивена оставить его надгробие в прежнем виде или заставят всё-таки сменить его.