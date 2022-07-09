Водитель не только превысил скорость, но и перевозил аллигатора на пассажирском сиденье
Автомобилист из Уэббера (Мичиган, США), превысивший скорость, отказался останавливаться по требованию полицейских.
Началась погоня, в результате которой машина нарушителя застряла между двумя деревьями, и 40-летнего мужчину взяли под стражу, предъявив ему несколько обвинений.
Однако, полицейских поджидал сюрприз.
На пассажирском сиденье машины обнаружился аллигатор (как выяснилось, по кличке Карен), который попытался скрыться с места происшествия, но тоже был задержан после того, что офицеры назвали «непродолжительной потасовкой».
Полицейские добавили, что не будут предъявлять Карен обвинения.
Они не верят, что аллигатор мог принимать участие в управлении транспортным средством, и считают, что создание это стало невольным соучастником инцидента.
Опубликовано: Андрей Прохоров
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