Супруги пытаются найти автора позитивной записки, обнаруженной в бутылке

Катаясь на лодке по озеру Мюррей (Южная Каролина, США), Кейтлин и Остин Муди увидели плававшую в воде бутылку.

Поначалу супруги приняли стеклянный предмет за обычный мусор, но всё оказалось не так просто. Некий человек использовал бутылку, чтобы оставить философское послание.

Внутри бутылки обнаружилась завёрнутая в пакет записка, на которой были начертаны позитивные высказывания.

Например: «Семья — это всё», «Делайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь нуждающимся». А также «Пусть жизнь будет похожа на рулон туалетной бумаги — такой же длинной и полезной».