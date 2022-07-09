Супруги пытаются найти автора позитивной записки, обнаруженной в бутылке
Катаясь на лодке по озеру Мюррей (Южная Каролина, США), Кейтлин и Остин Муди увидели плававшую в воде бутылку.
Поначалу супруги приняли стеклянный предмет за обычный мусор, но всё оказалось не так просто. Некий человек использовал бутылку, чтобы оставить философское послание.
Внутри бутылки обнаружилась завёрнутая в пакет записка, на которой были начертаны позитивные высказывания.
Например: «Семья — это всё», «Делайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь нуждающимся». А также «Пусть жизнь будет похожа на рулон туалетной бумаги — такой же длинной и полезной».
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Никакой информации об авторе в бутылке не обнаружилось, и Кейтлин с Остином пытаются найти этого человека с помощью соцсетей.
Им хочется, чтобы незнакомец узнал, что его мысли были прочитаны.
А вот местные власти отнеслись к записке с прохладцей и обратились к людям с просьбой не замусоривать водоёмы, особенно небезопасными стеклянными бутылками.
Опубликовано: Антон Райт
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