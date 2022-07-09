Супруги пытаются найти автора позитивной записки, обнаруженной в бутылке

Катаясь на лодке по озеру Мюррей (Южная Каролина, США), Кейтлин и Остин Муди увидели плававшую в воде бутылку.

Поначалу супруги приняли стеклянный предмет за обычный мусор, но всё оказалось не так просто. Некий человек использовал бутылку, чтобы оставить философское послание.

Внутри бутылки обнаружилась завёрнутая в пакет записка, на которой были начертаны позитивные высказывания.

Например: «Семья — это всё», «Делайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь нуждающимся». А также «Пусть жизнь будет похожа на рулон туалетной бумаги — такой же длинной и полезной».

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    Никакой информации об авторе в бутылке не обнаружилось, и Кейтлин с Остином пытаются найти этого человека с помощью соцсетей.

    Им хочется, чтобы незнакомец узнал, что его мысли были прочитаны.

    А вот местные власти отнеслись к записке с прохладцей и обратились к людям с просьбой не замусоривать водоёмы, особенно небезопасными стеклянными бутылками.

Опубликовано: Антон Райт

 

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