Кот прославился благодаря «маске», делающей его похожим на Зорро
Животное вполне может представить себя таким персонажем, как Зорро, мститель в маске. Тем более, что маска у Боя уже есть.
Необычная отметина на мордочке молодого кота сделала его интернет-сенсацией, хотя пока он не проявляет никаких признаков того, что из него может вырасти Зорро.
Даже не учится фехтовать — шутит Индрайни Вахьюдин Нур, 50-летняя хозяйка питомца.
Жительница Индонезии добавила, что больше всего Бой любит ласку и сидеть на ручках.
И лютой ненавистью ненавидит еженедельное купание. Кстати, многие люди называют кота не иначе как Зорро, начисто забывая о его реальной кличке.
Но хозяйка не собирается переименовывать любимца.
Опубликовано: Антон Райт
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