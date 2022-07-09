Кот прославился благодаря «маске», делающей его похожим на Зорро

Животное вполне может представить себя таким персонажем, как Зорро, мститель в маске. Тем более, что маска у Боя уже есть.

Необычная отметина на мордочке молодого кота сделала его интернет-сенсацией, хотя пока он не проявляет никаких признаков того, что из него может вырасти Зорро.

Даже не учится фехтовать — шутит Индрайни Вахьюдин Нур, 50-летняя хозяйка питомца.

Жительница Индонезии добавила, что больше всего Бой любит ласку и сидеть на ручках.

И лютой ненавистью ненавидит еженедельное купание. Кстати, многие люди называют кота не иначе как Зорро, начисто забывая о его реальной кличке.

Но хозяйка не собирается переименовывать любимца.