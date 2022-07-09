Молодой дятел влетел в окно и запутался в волосах домовладелицы

Бриттани Бронсон никогда бы не подумала, что с ней может произойти настолько курьёзная неприятность.

В кухонное окно жительницы Северной Каролины (США) влетел молодой дятел, который к тому же умудрился запутаться в волосах домовладелицы.

Бриттани бросилась за помощью к брату, живущему неподалёку, и мужчина не мог удержаться от вопроса, почему «эта штука» оказалась на голове родственницы.

Впрочем, времени на расспросы не было, ведь и женщина, и птица пребывали в довольно-таки расстроенных чувствах. Но через несколько минут дятла освободили, и все участники странного происшествия смогли вздохнуть спокойно.

Бриттани теперь с улыбкой вспоминает, как пернатый гость принял её шевелюру за гнездо.

Чи

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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