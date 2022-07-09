Мама восьмерых детей выносила и родила собственную внучку, чтобы помочь дочери
Чалис Смит, которая вырастила восьмерых детей, сильно переживала за одну из своих дочерей, Кейтлин Муньос.
Кейтлин мечтала о большой семье, но сумела родить лишь одного сынишку, а дальше столкнулась с проблемой бесплодия. Поскольку дочка не могла сама выносить ребёнка, 50-летняя мама решила помочь ей в этом.
Убедившись, что все родственники на все сто процентов поддерживают необычное решение, Чалис приступила к огромному количеству медицинских обследований.
Наконец, врачи дали жительнице Техаса (США) разрешение на то, чтобы выносить и родить собственную внучку.
Чалис была удивлена тем, что беременность проходила легко, несмотря на её возраст. В итоге 17 мая случилось долгожданное чудо — в семействе родилась маленькая Алайна Кейт-Чалис Муньос, которую все родственники поприветствовали со слезами радости на глазах.
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Бабушка, родившая внучку, добавила, что многие предупреждали её о том, как тяжело будет после родов расставаться с младенцем.
Но она с самого начала осознавала, что вынашивает не своего ребёнка, а потому никакой психологической травмы не получила.
Кроме того, она отдала новорожденную девочку не чужому человеку, а родной любимой дочери, которая не устаёт благодарить мать за потрясающий подарок.
Опубликовано: Иван Перов
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