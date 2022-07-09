Рэпер не только написал песню об ограблении банкомата, но и действительно совершил преступление
Полиция Нэшвилла (Теннесси, США) арестовала 30-летнего Ладесиона Райли и его сообщников, которые рассчитывали обогатиться не принадлежавшими им деньгами.
Жители Техаса (США) выследили технического работника, обслуживавшего банкоматы, и когда техник вскрыл один из автоматов, преступники подошли к нему и велели не делать глупостей.
Забрав из банкомата всю наличность, Ладесион и его помощники скрылись на двух машинах, включая арендованный автомобиль, но через некоторое время их задержали.
Полицейские могут радоваться хорошо проделанной работе, но им, кроме того, есть над чем иронизировать.
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Дело в том, что Ладесион исполняет рэп под именем 213 Jugg god.
В прошлом месяце он написал песню «Make It Home», в которой описывает ограбление банкоматов.
В тексте также сказано, как герой везёт тысячи долларов в своей машине и молится о том, чтобы благополучно добраться домой с добычей.
Посмеивающиеся полицейские отметили, что в реальной жизни молитвы не сработали, и за преступление придётся ответить.
Опубликовано: Антон Райт
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