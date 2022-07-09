Рэпер не только написал песню об ограблении банкомата, но и действительно совершил преступление

Полиция Нэшвилла (Теннесси, США) арестовала 30-летнего Ладесиона Райли и его сообщников, которые рассчитывали обогатиться не принадлежавшими им деньгами.

Жители Техаса (США) выследили технического работника, обслуживавшего банкоматы, и когда техник вскрыл один из автоматов, преступники подошли к нему и велели не делать глупостей.

Забрав из банкомата всю наличность, Ладесион и его помощники скрылись на двух машинах, включая арендованный автомобиль, но через некоторое время их задержали.

Полицейские могут радоваться хорошо проделанной работе, но им, кроме того, есть над чем иронизировать.