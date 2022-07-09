Глава Минфина Британии выдвинулся на пост премьер-министра

Новый глава Минфина Великобритании Надим Захави выдвинулся на пост премьер-министра.

Новый министр финансов Соединённого Королевства Великобритании Надим Захави заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Британии, после отставки Бориса Джонсона.

Захави обещает, что в случае победы сможет стабилизировать Великобританию, после хаоса, который привнёс чередой скандалов в британское общество бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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