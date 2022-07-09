Болезнь программистов: как определить у себя развитие туннельный синдром запястья

У каждой профессии есть свои издержки. Конечно же программисты не исключение. Одна из самых частых проблем - развитие туннельного синдрома запястья.

Эта проблема начала возникать у людей тогда, когда начались застойные часы перед компьютером. У айтишников данная проблема возникает сначала незаметно, но потом сильно дает о себе знать.

Что представляет собой синдром запястного канала

Синдром запястного канала (сокращенно CTS) появляется тогда, когда срединный нерв, который проходит от предплечья к ладони, сдавливается или сдавливается в запястье. Запястный канал — узкий, жесткий проход из связок и костей у основания кисти — содержит срединный нерв и сухожилия, которые сгибают пальцы. Именно он отвечает за чувствительность пальцев на ладонях.

За счет постоянной работы пальцев, происходит воспаление сухожилий, который провоцирует отек и происходит сдавливание нерва.

Какие симптомы у заболевания

Из за воспалительного процесса руки начинают неметь, появляется слабость и болевые ощущения в районе запястья. Одной из распространенных проблем - покалывание в пальцах, хотя отек визуально не так уж и заметен.

Иногда пропадает чувствительность, что провоцирует некую беспомощность и рассеянность.

Можно ли предотвратить недуг

Руки обязательно нужно тренировать. При этом несколько раз в день. Обязательно следить за своей осанкой и положением запястий. Ношение перчаток без пальцев может помочь сохранить руки теплыми и гибкими. Рабочие места, инструменты и рукоятки инструментов, а также задачи могут быть изменены таким образом, чтобы запястье рабочего сохраняло естественное положение во время работы.