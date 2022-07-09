Публикуя два почти одинаковых фото, женщина доказывает, что идеальные тела не всегда идеальны

Джорджи Кларк делает в соцсетях очень важную работу — по крайней мере, в этом уверено большинство из её 690000 подписчиков.

Дело в том, что эта влиятельная персона раз за разом публикует парные фотографии. Они почти одинаковы и сделаны с разницей примерно в одну минуту.

Впрочем, одинаковость касается лишь одежды женщины, её причёски и макияжа (или его отсутствия).

Что же касается тела нашей героини, то тут разница между двумя снимками так и бросается в глаза. На первом фото мы видим то, что принято считать идеалом, на втором фото Джорджи выглядит вовсе не так.