Публикуя два почти одинаковых фото, женщина доказывает, что идеальные тела не всегда идеальны

Джорджи Кларк делает в соцсетях очень важную работу — по крайней мере, в этом уверено большинство из её 690000 подписчиков.

Дело в том, что эта влиятельная персона раз за разом публикует парные фотографии. Они почти одинаковы и сделаны с разницей примерно в одну минуту.

Впрочем, одинаковость касается лишь одежды женщины, её причёски и макияжа (или его отсутствия).

Что же касается тела нашей героини, то тут разница между двумя снимками так и бросается в глаза. На первом фото мы видим то, что принято считать идеалом, на втором фото Джорджи выглядит вовсе не так.

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    Блогерша таким образом доказывает, что, позируя для фотографии, можно «сделать» себе красивое тело, всего лишь сумев напрячь нужные мышцы, приняв правильную позу и позаботившись о том, чтобы свет падал правильно и скрывал недостатки, подчёркивая достоинства.

    Джорджи хочет, чтобы люди не особенно вздыхали над идеальными фотографиями, сокрушаясь о тех формах, которых у них нет.

    Вполне возможно, что модели на фото просто не забывают вовремя втянуть живот или напрячь ягодицы. Находится немало людей, которые хвалят даму за подобную откровенность и ломку стереотипов.

Опубликовано: Антон Райт

 

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