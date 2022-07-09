Сельский житель из округа Махисагар (Индия) трагически погиб, когда попытался спасти козу от крокодила

Пунджа Паги пас животных возле реки и заметил, что рептилия готовится напасть на одну из коз.

Не желая потворствовать чешуйчатому охотнику, Паги бросился спасать четвероногую жертву крокодила, но, как ни печально, тут же сделался жертвой сам.

Крокодил бросил козу и переключил своё внимание на пастуха.

Мужчина, оказавшийся в челюстях рептилии, получил несколько тяжёлых ранений. Позже тело несчастного пастуха было обнаружено в реке. Вскрытие подтвердило, что имел место шокирующий несчастный случай.