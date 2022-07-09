Эксперт уверена, что «модное» хранение авокадо в воде небезопасно

Интернет хорош уже хотя бы тем, что благодаря ему пользователи могут делиться полезными советами с огромным количеством людей.

Некоторые советы становятся настолько популярными, что превращаются чуть ли не в моду.

Вот только далеко не каждое новомодное веяние стоит безоговорочно принимать. Например, сейчас очень популярен новый способ хранения авокадо.

Люди по всему миру нарезают плоды кусками и кладут их в воду — утверждается, что так авокадо не потемнеет.

Вот только доктор Эрин Картер, эксперт из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США), призывает людей отказаться от «модного» хранения.

Оказывается, на авокадо, помещённом в воду, начинают активно размножаться бактерии (например, сальмонеллы и листерии).

Вряд ли кому-то хочется, чтобы немалое количество таких бактерий попало в организм. Доктор Картер добавила, что лучше всего хранить авокадо по старинке — в шкафу или холодильнике.

Главное, чтобы там было сухо.