Эксперт уверена, что «модное» хранение авокадо в воде небезопасно
Интернет хорош уже хотя бы тем, что благодаря ему пользователи могут делиться полезными советами с огромным количеством людей.
Некоторые советы становятся настолько популярными, что превращаются чуть ли не в моду.
Вот только далеко не каждое новомодное веяние стоит безоговорочно принимать. Например, сейчас очень популярен новый способ хранения авокадо.
Люди по всему миру нарезают плоды кусками и кладут их в воду — утверждается, что так авокадо не потемнеет.
Вот только доктор Эрин Картер, эксперт из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США), призывает людей отказаться от «модного» хранения.
Оказывается, на авокадо, помещённом в воду, начинают активно размножаться бактерии (например, сальмонеллы и листерии).
Вряд ли кому-то хочется, чтобы немалое количество таких бактерий попало в организм. Доктор Картер добавила, что лучше всего хранить авокадо по старинке — в шкафу или холодильнике.
Главное, чтобы там было сухо.
Опубликовано: Антон Райт
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