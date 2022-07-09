Отец чуть было не принёс родную дочь в жертву ради денежного ритуала

Эванс Оппонг, 42-летний бизнесмен из региона Большая Аккра (Гана), оказался способен на совсем уж чудовищное деяние.

Мужчина договорился со священником по имени Ойиби Ком о проведении ритуала для привлечения богатства и привёз ему свою дочь, чтобы её принесли в жертву ради папиного процветания. Девочке всего 11 лет.

К счастью, злодейство не состоялось, ведь отец семейства понятия не имел, что священник сотрудничает с властями и уведомил полицию о готовящемся человеческом жертвоприношении.

Так что вместо ритуала Эванс прошёл через процедуру, которая понравилась ему куда меньше — его арестовали за попытку использовать ребёнка в ритуальных целях.