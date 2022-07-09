Кшама Бинду из Гуджарата (Индия) полностью готова к свадьбе на самой себе, которая состоится 11 июня
Женщина, любящая сама себя, решила выйти за себя замуж. Место, где будет проходить торжество, давно выбрано, клятвы написаны и все свадебные аспекты учтены.
Единственное, чего не хватает — это жениха. Впрочем, его и не должно было быть. Дело в том, что свадьба 24-летней Кшамы будет проходить со всеми ритуалами и церемониями, вот только невеста выйдет замуж сама за себя.
Женщина называет своё решение актом самопринятия.
Она искренне и крепко любит сама себя, так почему бы тогда не выйти за себя замуж? Кроме того, Кшаме очень хочется побыть невестой.
Похоже, в Гуджарате это первый случай самостоятельной свадьбы (или сологамии).
Кшама настаивает, что для неё сологамия — это не просто трюк, а возможность заявить о том, что женщины имеют не меньшее значение в обществе, чем мужчины.
Родители невесты поддержали её необычное решение. А после свадьбы женщина, как и положено, отправится в двухнедельный медовый месяц на Гоа. Конечно же, в компании любимого человека, то есть себя.
Опубликовано: Игнат Седов
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