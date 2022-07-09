В течение одного месяца счастливец сорвал два лотерейных джекпота
Житель округа Аллеган (Мичиган, США) убедился, что если удача улыбнулась один раз, то она вполне может улыбнуться вновь — причём ещё шире и лучезарнее.
Фортуна проявила благосклонность к 33-летнему мужчине, когда он, сидя в баре, купил лотерейный билет и сорвал джекпот, выиграв 95231 долларов.
Спустя пару недель наш герой вновь оказался в том же баре в компании приятеля, и друг предложил ему опять попытать счастья и сыграть в лотерею «Michigan Lottery» — уж больно крупный там джекпот.
Наш герой купил несколько билетов и, отсканировав один из них в телефонном приложении, потерял дар речи.
На сей раз приз составил 1,27 миллионов долларов.
Получается, что счастливец в течение одного месяца сорвал целых два джекпота, получив в общей сложности более 1,3 миллионов долларов.
Мужчина рассказал, что получение такой суммы (которую он планирует выгодно вложить) полностью изменит его жизнь и позволит делать то, о чём он раньше только мечтал.
Опубликовано: Марина Иващенко
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