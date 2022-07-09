Чтобы выйти замуж, невеста прошлась по лесу с тиграми и поплавала по реке с крокодилами

История Кришны Мандал доказывает, что иные люди ради любви и счастья в личной жизни готовы на отчаянно храбрые поступки.

Жительница Бангладеша через интернет познакомилась с индийцем по имени Абхик, и пара влюбилась друг в друга.

Конечно, 22-летняя женщина мечтала поехать в Индию и выйти замуж за любимого, но вот беда — у неё не было паспорта.

Отчаянная дама решилась попасть в страну незаконно и для этого пустилась в путешествие, полное опасностей.

Сначала путь Кришны шёл через болотистый лес Сундарбан, где живёт большая популяция тигров, частенько нападающих на людей.

Затем невесте пришлось целый час плыть по реке Матла, кишащей крокодилами, подстерегающими свои жертвы.

Но дама преодолела все препятствия, и через некоторое время в Калькутте (Индия) состоялось её бракосочетание.

Однако, как ни жаль, но история эта не только о любви и храбрости, но и о возмездии за нарушение закона. Слухи о невесте-путешественнице дошли до местной полиции, и Кришну арестовали за незаконный въезд в страну.