Женщина, собиравшаяся лететь из Торонто (Канада) в Даллас (Техас, США), была высажена с авиарейса

Модель уверена, что её выгнали из самолёта из-за груди, весящей 10 килограммов.

Модель, известная как Мария Магдалина, собирается подать на авиакомпанию в суд. Правда, она не распространяется по поводу названия обидчиков.

Сотрудники авиакомпании ссадили 25-летнюю пассажирку с самолёта якобы из-за того, что она сидела в наушниках и не слушала инструкции стюардессы.

Мария точно уверена: всё дело в её 10-килограммовой груди и в наряде, который посчитали слишком откровенным и неприемлемым.

Одетая в спортивный бюстгальтер, считает, что столкнулась с дискриминацией. Девушке с маленькой грудью разрешили бы лететь в таком виде, а ей же в праве на полёт отказали.

Немало поклонников модели шлют ей слова поддержки и сожалеют о том, что наш мир так ужасен.

Конечно, не обходится и без людей, которые считают, что Мария и впрямь неподобающе оделась для авиаперелёта, но их голоса тонут в общем хоре тех, кто сочувствует нашей героине.