Женщина, собиравшаяся лететь из Торонто (Канада) в Даллас (Техас, США), была высажена с авиарейса
Модель уверена, что её выгнали из самолёта из-за груди, весящей 10 килограммов.
Модель, известная как Мария Магдалина, собирается подать на авиакомпанию в суд. Правда, она не распространяется по поводу названия обидчиков.
Сотрудники авиакомпании ссадили 25-летнюю пассажирку с самолёта якобы из-за того, что она сидела в наушниках и не слушала инструкции стюардессы.
Мария точно уверена: всё дело в её 10-килограммовой груди и в наряде, который посчитали слишком откровенным и неприемлемым.
Одетая в спортивный бюстгальтер, считает, что столкнулась с дискриминацией. Девушке с маленькой грудью разрешили бы лететь в таком виде, а ей же в праве на полёт отказали.
Немало поклонников модели шлют ей слова поддержки и сожалеют о том, что наш мир так ужасен.
Конечно, не обходится и без людей, которые считают, что Мария и впрямь неподобающе оделась для авиаперелёта, но их голоса тонут в общем хоре тех, кто сочувствует нашей героине.
Опубликовано: Антон Райт
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