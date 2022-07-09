Рекордсмен с большим количеством квадратных татуировок добавил на кожу новые квадраты

Люди, в своё время попавшие в Книгу рекордов Гиннеса, нередко доказывают, что не собираются останавливаться на достигнутом.

Любое достижение можно улучшить и сделать ещё более впечатляющим. В этом уверен рекордсмен Мэтт Гоун.

В 2014 году он стал мировым рекордсменом за самое большое количество квадратных татуировок. Всего квадратов, вытатуированных на его теле, насчитывалось 848.

Однако, Мэтт вновь попал в поле зрения представителей Книги рекордов Гиннеса, ведь с момента получения сертификата он умудрился добавить на кожу новые квадраты (около 20 или 30).

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    Кроме того, мужчина отдал дань уважения своему рекорду, которым очень гордится — на ноге он вытатуировал логотип Книги рекордов Гиннеса.   

Опубликовано: Антон Райт

 

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