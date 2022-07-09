Бедный рыбак разбогател, поймав одну-единственную рыбу

Житель Пакистана, ловивший рыбу в Оманском заливе у берегов города Дживани, даже не подозревал, что скоро разбогатеет.

Приятные предчувствия зародились в сердце бедного рыбака в тот момент, когда он увидел, что в его сеть попалась крупная рыбина.

Это оказалась рыба, которую местные жители называют «сува». Она встречается крайне редко, а потому и стоит дорого.

Улов рыбака весил 48,5 килограммов.

Выставив суву на аукцион, мужчина получил за неё сумму, которая поможет ему выбраться из бедности — больше 130000 долларов. Естественно, рыболов пребывает в восторге по столь радостному поводу.