Из-за оптической иллюзии очевидец полюбовался на летающий корабль

Мартин Страуд, приехавший в прибрежную деревню Коверэк (Корнуолл, Англия), полюбовался на удивительное зрелище.

Очевидец заметил вдали грузовое судно, которое вовсе не плыло по морю как положено, а, похоже, парило в воздухе.

Мужчина сфотографировал диковину, но к паранормальным явлениям корабль отнести нельзя. Судно вовсе не начало левитировать благодаря некоему чуду.

Мартин стал свидетелем оптической иллюзии, известной как ложный горизонт.

Цвет воды непосредственно под кораблём соответствовал оттенку неба, а часть моря на переднем плане была темнее и создавала видимость того, что корабль взлетел.

Однако, это не помешало многим пользователям интернета назвать летающий корабль весьма любопытным явлением.