Из-за оптической иллюзии очевидец полюбовался на летающий корабль
Мартин Страуд, приехавший в прибрежную деревню Коверэк (Корнуолл, Англия), полюбовался на удивительное зрелище.
Очевидец заметил вдали грузовое судно, которое вовсе не плыло по морю как положено, а, похоже, парило в воздухе.
Мужчина сфотографировал диковину, но к паранормальным явлениям корабль отнести нельзя. Судно вовсе не начало левитировать благодаря некоему чуду.
Мартин стал свидетелем оптической иллюзии, известной как ложный горизонт.
Цвет воды непосредственно под кораблём соответствовал оттенку неба, а часть моря на переднем плане была темнее и создавала видимость того, что корабль взлетел.
Однако, это не помешало многим пользователям интернета назвать летающий корабль весьма любопытным явлением.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
Оргазм во сне: болезнь или нормальное состояние человека
Наверное практически каждый человек видел эротические сны и просыпался в приятном расслабленном состоянии, при этом не понимая, что с ним происходит. Сексологи ответили на такой интересный вопрос: насколько нормально получать оргазм во сне.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Бедный рыбак разбогател, поймав одну-единственную рыбу
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Рекордсмен с большим количеством квадратных татуировок добавил на кожу новые квадраты
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров