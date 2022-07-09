Диетолог рассказала 5 фактов которые нужно знать про витамин D

Витамин D - один из самых важных витаминов, который отвечает за рост, активность и настроение человека. Посмотрим несколько фактов, которые непосредственно связаны с витамином D и нашим организмом.

1. Депрессия

Нельзя точно учитывать, что это точная информация, но взаимосвязь все-таки есть. Витамин D отвечает за энергию организма, и при его дефиците, активность падает, что приводит к навязчивым мыслям, сонливости и впоследствии к депрессии.

2. Иммунитет

Исследования в этой области до сих пор осуществляются. Было установлено, что при приеме витамина D снижается количество людей, заболевших вирусами. Отсюда можно сделать вывод, что это один из основных компонентов иммунной системы, который позволяет облегчить ваши симптомы или даже замедлить развитие болезни. Пожалуй наиболее ярко это проявилось при возникновении эпидемии коронавируса.

3. Инсульт

Достаточная концентрация витамина может положительно сказаться на сердечной деятельности и снизить риск возникновения сердечного приступа или инсульта. Этот вопрос все еще пристально изучается.

4. Рак

Если своевременно принимать витамин D, то он поможет снизить ваши шансы на некоторые виды рака, такие как рак толстой кишки, молочной железы и простаты. Данное утверждение исходит из результатов многочисленных испытаний. Показатели еще лучше в сочетании с кальцием.

5. Кости

Здоровый уровень витамина D может замедлить потерю костной массы. Особенно это важно в пенсионном возрасте. Достаточная концентрация витамина помогает предотвратить остеопороз и снижает вероятность переломов костей. Также его применяют при сильных болях костей.

Никогда не стоит пренебрегать своим здоровьем, и хотя раз в год нужно проверять уровень витамина D в своем организме. Больше старайтесь находиться на солнце, чтобы за летний период заработать побольше этого "элемента настроения".