Оргазм во сне: болезнь или нормальное состояние человека

Наверное практически каждый человек видел эротические сны и просыпался в приятном расслабленном состоянии, при этом не понимая, что с ним происходит. Сексологи ответили на такой интересный вопрос: насколько нормально получать оргазм во сне.

По мнению экспертов, оргазм во сне абсолютно возможен, независимо от того, как устроены ваши гениталии.

Как работают оргазмы во сне и насколько они распространены?

Доктор Блэр говорит, что во время быстрого сна срабатывает неврологический переключатель, который заставляет мышцы нашего тела становиться атоническими или парализованными, но мозг остается активным.

Кроме того, повышенный приток крови к гениталиям во время быстрого сна делает их сверхчувствительными. Мозг распознает это, что может привести к сексуальному возбуждению и оргазму.

Сон на животе также повышает вероятность оргазма во сне. Это происходит потому, что между вашей кроватью и вашими гениталиями больше контакта, что обеспечивает наибольшую стимуляцию клитора.

Исследование 2012 года, в котором приняли участие 670 человек, опубликованное в журнале Dreaming, показало, что сон на животе также связан с более яркими и сексуальными снами.

Можете ли вы заставить себя испытать оргазм во сне?

Какой бы замечательной ни была эта идея, к сожалению, гарантировать оргазм во сне невозможно. Однако существует ряд стратегий, которые могут помочь увеличить вероятность того, что это произойдет. Например, по мнению экспертов, сон на животе или пробуждение перед сном также могут помочь.

И хотя оргазмы во сне не обязательно случаются каждую ночь, на самом деле нет никаких проблем со здоровьем, связанных с частотой их возникновения, так или иначе. В конечном счете, это то, что нужно праздновать, а не омрачать позором. Они как подарок для вашего мозга, и нет ничего плохого в том, чтобы иметь один... или два, или три, или четыре.