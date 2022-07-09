Определить COVID-19 теперь можно определить с помощью человеческих отходов

COVID-19 несомненно всколыхнул весь мир. Сейчас медики придумали несколько способов как определить этот вирус. Однако один способ определения оказался совершенно нежданным - с помощью человеческих отходов.

ПЦР и экспресс-тесты - не единственные способы, которые позволяют обнаруживать признаки SARS-CoV-2.

Вирус, вызывающий COVID-19, также отлично обнаруживается в городских сточных водах, что стало мощным инструментом во время пандемии, позволяющим ученым на ранних стадиях понять, где инфекция достигает пика.

Анализ сточных вод часто предупреждает медицинских работников о всплеске инфекции за несколько дней до того, как больницы и другие медицинские учреждения отмечают усиление симптомов и положительные результаты анализов.

Теперь ученые разработали еще более точный способ анализа сточных вод, который может идентифицировать конкретные варианты SARS-CoV-2, в дополнение к наличию или отсутствию вируса.

Это могло бы помочь экспертам общественного здравоохранения подготовиться к более высокому количеству случаев заболевания COVID-19 и, в конечном счете, лучше информировать сообщества о риске, а также о готовом тестировании и новых методах лечения, если это необходимо, для борьбы с различными версиями вируса.

Многочисленное тестирование показало, что такой способ является не худшей альтернативой, а в некотором роде и лучшей, т.к. это поможет спасти сразу большее количество людей, чем определять этот вирус лично у каждого.