ТАСС: спецназ России уничтожил трёх наёмников из Польши под Харьковом
Российские спецназовцы ликвидировали троих польских наёмников, воевавших за армию Украины.
Российское информагентство "ТАСС" уведомляет, что накануне солдаты отряда специального назначения армии России уничтожили троих польских наёмников возле села Дольгенькое в Харьковской области. Информацию российским журналистам на условиях анонимности предоставил офицер Западного военного округа.
По словам российского офицера, российская разведка перехватила переговоры поляков, которые в разговоре между собой сообщили, что ВС РФ убили троих польских солдат и ранили шестерых. Всего в данном районе было до 50 польских наёмников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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