Российские спецназовцы ликвидировали троих польских наёмников, воевавших за армию Украины.

Российское информагентство "ТАСС" уведомляет, что накануне солдаты отряда специального назначения армии России уничтожили троих польских наёмников возле села Дольгенькое в Харьковской области. Информацию российским журналистам на условиях анонимности предоставил офицер Западного военного округа.

По словам российского офицера, российская разведка перехватила переговоры поляков, которые в разговоре между собой сообщили, что ВС РФ убили троих польских солдат и ранили шестерых. Всего в данном районе было до 50 польских наёмников.