Американские законы запрещают ловить рыбу на кукурузные зерна: в чем причина?

Законы действуют в отдельных штатах, запрет касается использования насадок на крючок и прикармливания рыбы. Прежде чем взять в руки удочку, рыбаку, приехав в Америку, стоит хорошенько изучить местное законодательство.

Орегон и Юта

В этих штатах действует запрет на закармливание места лова кукурузой. Причина - нарушение уровня нитратов и рН-баланса воды.

Особенно актуальна проблема при массовом лове в стоячих водоемах. Кукурузные зерна очень долго разлагаются в воде, в итоге - загрязнение окружающей среды, экологическая проблема.

Род-Айленд

В этом регионе нельзя ловить рыбу, насаживая кукурузу на крючок. Оказывается, кукурузные зерна вредны не только для экологии, но и для самих рыб.

Такая приманка плохо усваивается, с трудом проходит через пищеварительные пути. Зернышки могут забить кишечник рыбы, отчего она умрет.

Таких жертв может быть много. Объевшиеся кукурузы рыбы будут гибнуть, а потом разлагаться в водоеме и загрязнять его, источая ужасный запах.