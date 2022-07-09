Американские законы запрещают ловить рыбу на кукурузные зерна: в чем причина?
Законы действуют в отдельных штатах, запрет касается использования насадок на крючок и прикармливания рыбы. Прежде чем взять в руки удочку, рыбаку, приехав в Америку, стоит хорошенько изучить местное законодательство.
Орегон и Юта
В этих штатах действует запрет на закармливание места лова кукурузой. Причина - нарушение уровня нитратов и рН-баланса воды.
Особенно актуальна проблема при массовом лове в стоячих водоемах. Кукурузные зерна очень долго разлагаются в воде, в итоге - загрязнение окружающей среды, экологическая проблема.
Род-Айленд
В этом регионе нельзя ловить рыбу, насаживая кукурузу на крючок. Оказывается, кукурузные зерна вредны не только для экологии, но и для самих рыб.
Такая приманка плохо усваивается, с трудом проходит через пищеварительные пути. Зернышки могут забить кишечник рыбы, отчего она умрет.
Таких жертв может быть много. Объевшиеся кукурузы рыбы будут гибнуть, а потом разлагаться в водоеме и загрязнять его, источая ужасный запах.
Опубликовано: Храмова Оксана
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