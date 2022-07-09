Алкоголь и вес: как масса тела и половая принадлежность влияют на опьянение

Не каждый опыт употребления алкоголя одинаков для всех. Существуют различные факторы, которые могут повлиять на то, как организм человека усваивает и усваивает алкоголь.

При одинаковом точном количестве алкоголя уровень опьянения у разных людей варьируется в зависимости от ситуационных, физиологических и биологических факторов.

Биологический пол - это один из факторов, который может повлиять на то, насколько сильно человек опьянеет. В целом, алкоголь метаболизируется у женщин с другой скоростью, чем у мужчин.

Различия в анатомии и строении тела способствуют различному восприятию алкоголя. Авторитетные исследования также показали, что у женщин меньше ферментов, используемых для метаболизма алкоголя, алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы, чем у мужчин.

На самом деле, у большинства мужчин этих ферментов на 40% больше, чем у женщин. Многие другие состояния здоровья также могут снижать способность человеческого организма перерабатывать алкоголь и, следовательно, представлять повышенный риск для здоровья и влиять на степень опьянения человека.

Вес также сильно может повлиять на опьянение человека. Вот почему мужчины чаще всего могут справиться с большим количеством алкоголя в своем организме, чем женщины, поскольку мужчины, как правило, весят больше. Масса тела человека определяет объем физического пространства, через которое алкоголь может распространяться в организме.

Например, у человека, который весит 130 кг, концентрация алкоголя в крови будет ниже, чем у 90-килограммового человека, который выпил такое же количество. Люди меньшего роста быстрее ослабеют от употребления алкоголя.

Алкоголь может распространяться по всему организму через систему кровообращения и попадает в большинство тканей, за исключением костей и жира, который является жировой тканью.

Из-за этого состав тела является важным фактором того, насколько человек может опьянеть, потому что по мере увеличения процента жира в организме результирующая концентрация алкоголя в мышечных тканях тела пропорционально выше.

Алкоголь более растворим в воде, чем в жире, а мышечная ткань богата водой. Если у человека больше мышц, чем жира, то его толерантность к алкоголю должна увеличиться.