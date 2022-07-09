Махир Эмрели пропустит предстоящий матч за Суперкубок
Стала известна причина, по которой азербайджанского форвард загребского «Динамо» Махир Эмрели пропустит предстоящий матч за Суперкубок против «Хайдука».
Нападающий травмировал мышцу спины. Повреждение не особо серьезное, и уже в начале следующей недели Эмрели должен вернуться к тренировкам, хотя изначально только в индивидуальном порядке.
Врачи загребского "Динамо" рекомендовали азербайджанскому футболисту взять паузу для восстановления.
Отметим, что победа в предстоящем матче гарантирует загребской команде чемпионство за тур до финиша сезона.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о разгромном поражении красно-белых в матче Суперкубка России с «Зенитом» (0:4).
«Жаль! Мне очень жаль, что «Спартак» проиграл «Зениту» с таким счётом», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
За последние годы вокруг Махира было такое количество слухов, какого не удостоились все остальные азербайджанские футболисты вместе взятые.
Если верить менеджерам и СМИ, Махиром интересовались все турецкие гранды, за исключением «Галатасарая».
Писали о том, что два года назад за Махиром в Баку приезжали представители французского «Генгама».
Опубликовано: Антон Райт
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