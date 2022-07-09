Стала известна причина, по которой азербайджанского форвард загребского «Динамо» Махир Эмрели пропустит предстоящий матч за Суперкубок против «Хайдука».

Нападающий травмировал мышцу спины. Повреждение не особо серьезное, и уже в начале следующей недели Эмрели должен вернуться к тренировкам, хотя изначально только в индивидуальном порядке.

Врачи загребского "Динамо" рекомендовали азербайджанскому футболисту взять паузу для восстановления.

Отметим, что победа в предстоящем матче гарантирует загребской команде чемпионство за тур до финиша сезона.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о разгромном поражении красно-белых в матче Суперкубка России с «Зенитом» (0:4).

«Жаль! Мне очень жаль, что «Спартак» проиграл «Зениту» с таким счётом», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

За последние годы вокруг Махира было такое количество слухов, какого не удостоились все остальные азербайджанские футболисты вместе взятые.

Если верить менеджерам и СМИ, Махиром интересовались все турецкие гранды, за исключением «Галатасарая».

Писали о том, что два года назад за Махиром в Баку приезжали представители французского «Генгама».