Daily Telegraph: Джонсон уйдёт из политики после отставки с поста премьера Британии

Газета The Daily Telegraph сообщила о намерениях Бориса Джонсона уйти из политики на фоне его неудачи на посту премьер-министра Великобритании.

Британское новостное издание The Daily Telegraph со ссылкой на внутреннего информатора сообщает, что Борис Джонсон принял решение уйти из политики после того, как покинул пост премьер-министра Великобритании и должность лидера местной партии консерваторов под внешним давлением.

Примечательно, что Джонсон продолжает выполнять обязанности британского премьер-министра, отказываясь их уступать другой персоне до завершения выборов нового главы консервативной партии.