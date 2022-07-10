Daily Telegraph: Джонсон уйдёт из политики после отставки с поста премьера Британии
Газета The Daily Telegraph сообщила о намерениях Бориса Джонсона уйти из политики на фоне его неудачи на посту премьер-министра Великобритании.
Британское новостное издание The Daily Telegraph со ссылкой на внутреннего информатора сообщает, что Борис Джонсон принял решение уйти из политики после того, как покинул пост премьер-министра Великобритании и должность лидера местной партии консерваторов под внешним давлением.
Примечательно, что Джонсон продолжает выполнять обязанности британского премьер-министра, отказываясь их уступать другой персоне до завершения выборов нового главы консервативной партии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Telegraph: Зеленский разозлился на Генштаб ВСУ за поражение армии Украины в Донбассе
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
ТАСС: спецназ России уничтожил трёх наёмников из Польши под Харьковом
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров