10 июля - день рыбака в России: работники рыбной отрасли не остались без внимания

Президент поздравил всех рыбаков с профессиональным праздником, который в стране отмечается 10 июля. Владимир Путин высказал слова благодарности людям, задействованным в рыбном промысле.

Праздник в почете у миллионов россиян, включая тех, кто увлекается рыбалкой.

К рыбной промышленности имеют отношение сотни тысяч жителей России, если учесть смежные отраслевые производства. Об этом заявил в своем выступлении глава государства.

Владимир Путин:

"Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств, надежности и взаимовыручки. Хочу сказать всем вам спасибо за отличную работу, за верность и любовь к своему делу и пожелать успехов - вам и вашим близким".

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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