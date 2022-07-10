10 июля - день рыбака в России: работники рыбной отрасли не остались без внимания

Президент поздравил всех рыбаков с профессиональным праздником, который в стране отмечается 10 июля. Владимир Путин высказал слова благодарности людям, задействованным в рыбном промысле.

Праздник в почете у миллионов россиян, включая тех, кто увлекается рыбалкой.

К рыбной промышленности имеют отношение сотни тысяч жителей России, если учесть смежные отраслевые производства. Об этом заявил в своем выступлении глава государства.

Владимир Путин: