Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа и разбился

8 июля в Кадникове насмерть разбился мальчик четырех лет, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Взрослых дома не было, и двое несовершеннолетних детей остались без присмотра, что и привело к трагедии.

Малыш оставался в доме со своим несовершеннолетним братом. Мальчик четырех лет залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Квартира находилась на пятом этаже. Трагедия случилась в городе Кадникове Вологодской области. Ребенок скончался от полученных травм.

Матери в момент происшествия дома не оказалось, ей будет предъявлено обвинение. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Женщина оставила без присмотра двоих несовершеннолетних детей, ее беспечность стала причиной трагической гибели младшего ребенка.