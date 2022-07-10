Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа и разбился

8 июля в Кадникове насмерть разбился мальчик четырех лет, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Взрослых дома не было, и двое несовершеннолетних детей остались без присмотра, что и привело к трагедии.

Малыш оставался в доме со своим несовершеннолетним братом. Мальчик четырех лет залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Квартира находилась на пятом этаже. Трагедия случилась в городе Кадникове Вологодской области. Ребенок скончался от полученных травм.

Матери в момент происшествия дома не оказалось, ей будет предъявлено обвинение. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Женщина оставила без присмотра двоих несовершеннолетних детей, ее беспечность стала причиной трагической гибели младшего ребенка.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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