В Республике Алтай молния ударила в дерево - свидетель находился рядом и снимал все на видео
Ролик был снят на горнолыжном курорте Телецкий, инцедент случился на горе Кокуя. Молния ударила в дерево и уничтожила его в считанные секунды.
Все произошло рядом с кафе, внутри были люди, один из очевидцев запечатлел уникальные кадры на камеру и выложил видео в сеть.
На видео можно заметить: в дерево, росшее на возвышенности, бьет молния. В этот же момент ствол разлетелся на щепки.
Если бы удар случился ближе к кафе, последствия для людей были бы более серьезными.
19 июня на Алтае уже был подобный случай: от разряда молнии пострадал мужчина. Удар произошел совсем рядом, человек потерял сознание.
Очнувшись, мужчина не мог пошевелить ногами. Конь, которого он вел под уздцы, погиб.
Опубликовано: Храмова Оксана
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