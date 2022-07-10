В Республике Алтай молния ударила в дерево - свидетель находился рядом и снимал все на видео

Ролик был снят на горнолыжном курорте Телецкий, инцедент случился на горе Кокуя. Молния ударила в дерево и уничтожила его в считанные секунды.

Все произошло рядом с кафе, внутри были люди, один из очевидцев запечатлел уникальные кадры на камеру и выложил видео в сеть.

На видео можно заметить: в дерево, росшее на возвышенности, бьет молния. В этот же момент ствол разлетелся на щепки.

Если бы удар случился ближе к кафе, последствия для людей были бы более серьезными.

19 июня на Алтае уже был подобный случай: от разряда молнии пострадал мужчина. Удар произошел совсем рядом, человек потерял сознание.

Очнувшись, мужчина не мог пошевелить ногами. Конь, которого он вел под уздцы, погиб.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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