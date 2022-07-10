Убийца экс-премьера Японии признался, что хотел устроить теракт с бомбой

Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сказал правоохранителям, что пытался сделать бомбу.

Агентство Киодо 10 июля заявило, что правоохранительные органы выяснили, что Тэцуя Ямагами собирался убить бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ с помощью бомбы.

Ранее, 8 июля, Ямагами застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ из самодельного дробовика во время публичного выступления политика.

Политик был доставлен в больницу медуниверситета Нары, а спустя пять часов после покушения он умер.

Ямагами сказал на допросе, что был недоволен Абэ, поскольку у него были связи с некой организацией, которая навредила преступнику.