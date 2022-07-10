Протестующие нашли в доме президента Шри-Ланки более 17,8 миллиона рупий
Митингующие на Шри-Ланке нашли 17,8 миллиона рупий в доме у президента страны Готабайи Раджапакса, а затем передали полиции.
Twitter-аккаунт протестного движения на Шри-Ланке под название GotaGoGama 10 июля опубликовал сообщение, что в резиденции у президента Готабайи Раджапакса было найдено 17 850 000 рупий.
Это примерно 49,1 тысяча долларов по текущему курсу. Митингующие отдали эти средства начальнику полицейского участка.
Накануне в Шри-Ланке прошла волна протестов против действующей власти в стране. Накануне мирный протест перерос в захват дворца президента.
Глава государства Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, предположительно, улетел из республики на самолете.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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