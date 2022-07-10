Протестующие нашли в доме президента Шри-Ланки более 17,8 миллиона рупий

Митингующие на Шри-Ланке нашли 17,8 миллиона рупий в доме у президента страны Готабайи Раджапакса, а затем передали полиции.

Twitter-аккаунт протестного движения на Шри-Ланке под название GotaGoGama 10 июля опубликовал сообщение, что в резиденции у президента Готабайи Раджапакса было найдено 17 850 000 рупий.

Это примерно 49,1 тысяча долларов по текущему курсу. Митингующие отдали эти средства начальнику полицейского участка.

Накануне в Шри-Ланке прошла волна протестов против действующей власти в стране. Накануне мирный протест перерос в захват дворца президента.

Глава государства Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, предположительно, улетел из республики на самолете.