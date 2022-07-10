10 важных правил по уходу и выращиванию лука, обязательных к исполнению

Для получения хорошего урожая лука и чеснока важно создать растениям благоприятные условия: обеспечить рыхлой и плодородной почвой; замульчировать компостом или биогумусом; обеспечить регулярные поливы в первой половине вегетационного периода.

Правило 1. Гнаться за большим размером выращиваемых луковиц совершенно не имеет смысла.

Самые крупные луковицы плохо хранятся. Лук, который выращивается на репку, гораздо лучше хранится при средней размере луковицы.

Правило 2. Самый простой способ получить урожая лука это выращивать его как двухлетнюю культуру.

Лук севок имеет небольшой размер, его выращивают из семян специально для последующего доращивания на дачных и приусадебных участках.

Правило 3. Лук можно сажать весной и осенью под зиму. В сложную зиму с сильными перепадами температур посаженый севок может выпреть в земле и не взойти весной.

Рекомендуется сажать лук под зиму примерно за две недели до установления стабильных морозов, когда земля еще окончательно не замерзла (примерно в середине октября).

Сверху посадку нужно замульчировать любым органическим материалом. Весной лук спокойно прорастает через слой мульчи, убирать ее не потребуется.

Правило 4. Если сажать севок крупного размера, он может сразу пойти в стрелку - культуре уже второй год и она накопила достаточно сил для размножения.

Поэтому для посадки, особенно под зиму, лучше выбирать луковицы самого маленького размера. Даже мелкому севку будет достаточно сил, чтобы выпустить корни в земле и пойти в рост.

При этом все ресурсы растения будут тратиться на наращивание луковицы, а не формирование цветов и семян для размножения.

Правило 5. При выращивании лука семенами в открытом грунте посев следует проводить ранней весной, сразу как сходит снег. Лук способен выдерживать небольшие морозы и похолодания.

Семена лука следует помещать непосредственно в грунт грядки на глубину один сантиметр. Важно следить за равномерной глубиной посева, это обеспечит одновременность появления всходов.

Сеять лук можно в рядок или лентой с интервалом семь сантиметров между семенами. Присыпать посадочный материал лучше не простой землей, а компостом.

Это даст семенами большое количество превосходного питания уже на старте роста. Именно от питания зависит размер головки лука, скорость его роста и качество пера.

Правило 5. Лук устойчив к затенению, поэтому успешно выращивается рассадой в домашних условиях. Высевание семян лука на рассаду, можно совместить по времени с посевом томатов в конце февраля - начале марта.

Сеять можно в мелкие кассеты или в ящики с хорошим дренажом.

Правило 6. При высадке подросшей рассады в грунт важно проследить, чтобы длинные корни не заворачивались вверх.

Посадочную борозду следует обильно пролить водой, и уложить в нее рассаду немного под наклоном. Отросшие перья отвалятся после посадки (можно самостоятельно отстричь их заранее), и в скором времени пойдут новые листья.

Правило 7. В течение первого месяца после всходов из семян или высадки рассады лука в грунт обязательно нужно провести две азотные подкормки растений.

Для этого можно использовать травяные настои и жидкие вытяжки из биогумуса. В этот период очень важны качественные и регулярные поливы посадок.

От подкормок и поливов в первый месяц роста лука будет зависеть весь дальнейший урожай. За месяц до снятия урожая следует прекратить все дополнительные поливы и подкормки.

Правило 8. Также в первый месяц роста лука очень важно проводить противогрибковые обработки. Чаще всего кончики стрелок лука и чеснока желтеют от грибковых заболеваний.

В борьбе с ними помогут биопрепараты "Триходермин", "Фито Доктор", "Фитоспорин", "Планриз". Также большой проблемой для луковых культур становятся червяки, которые являются личинками луковой мухи.

Полностью эффективных препаратов (химических или биологических) по борьбе с личинками данного вредителя не существует.

Эффективны только профилактические обработки от лета луковой мухи и смешанные посадки культур для дезориентации вредителя. Полезно высаживать рядом с луком и в торцах грядок бархатцы, петунии и прочие цветы, сидераты горчицу и фацелию.

В качестве защиты от луковой мушки посадку лука можно укрывать тонким агроволокном, натянутым на дуги или любые другие опоры. По краям материал следует присыпать землей, чтобы насекомые не смогли попасть внутрь.

Правило 9. Лук категорически запрещено сажать из года в год на одном и том же участке земли, следует обязательно соблюдать чередование культур.

Посадка лука может возвращаться на предыдущее место не раньше, чем через четыре года. Это позволит значительно уменьшить количество проблем с проволочником, луковой мухой, пероноспорозом и другими болезнями растений.

Правило 10. Собранный урожай следует разложить в теньке под навесом для просыхания. С тонкой наружной кожицы плодов нужно удалить все корешки и землю, чтобы не спровоцировать при хранении развитие грибковых заболеваний.

Хранить собранный лук и чеснок следует в косах, сетках или бумажных пакетах в хорошо проветриваемом темном помещении.