Как отличить яровой чеснок от озимого
У озимого чеснока, который следует высаживать осенью, определенная структура головки.
сть зубчики, расположенные по кругу, и длинный основной стебель по центру. У ярового чеснока, высаживаемого весной, зубчики на головке расположены по спирали, а сама головка имеет более мелкий размер.
Яровой чеснок хранится, как правило, значительно дольше озимого.
Когда собирать урожай чеснока?
Стрелка, которую выбрасывает чеснок, растет изначально закрученная. Когда она выпрямляется, а коробочка с семенами начинает лопаться, пора собирать урожай чеснока.
Какие есть рекомендации перед выкопкой чеснока?
За три недели до планируемого сбора урожая чеснока следует прекратить его поливы. Это влияет на то, как хорошо собранный урожай будет храниться.
Опубликовано: Игнат Ветров
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